POL-ESW: "Girl´s Day" bei der Polizeidirektion Werra-Meißner; 13 Schülerinnen gewinnen Einblick in den Alltag der Hessischen Polizei

"Girl´s Day" bei der Polizeidirektion Werra-Meißner; 13 Schülerinnen gewinnen Einblick in den Alltag der Hessischen Polizei

Die Polizeidirektion Werra-Meißner hat auch in diesem Jahr wieder einigen Schülerinnen die Gelegenheit gegeben, in den Polizeiberuf "hineinzuschnuppern". Am sog. Berufsorientierungstag oder auch "Girl`s Day" genannt konnten am vergangenen Donnerstag 13 junge Mädchen die Polizeidirektion besuchen und dort den Vormittag verbringen.

Nach der Begrüßung durch Kriminalhauptkommissar Jörg Künstler und Polizeihauptkommissar Alexander Först folgte eine kurze Vortragsveranstaltung zum Thema Strafbarkeiten und Straftaten rund um das Thema Handy- und Mediennutzung.

Im Anschluss daran stellte Polizeioberkommissar Dirk Hartleib den Schülerinnen seine Diensthündin "Nuri" vor. Die als Sprengstoffsuchhund ausgebildete Hündin zeigte dann ihre Künste bei der Suche nach verschiedenen Gegenständen, u.a. erschnüffelte sie mehrere Patronenhülsen und Sprengstoffmaterialien, die zuvor durch ihr Herrchen an unterschiedlichen Stellen auf einem Teilbereich des Geländes versteckt wurden.

In der Folge teilte sich die Gruppe dann in zwei Hälften auf. Während die eine Hälfte unter der Führung von Alexander Först das Gebäude und alle wichtigen Bereiche wie z.B. die Wache und den Zellentrakt in Augenschein nehmen konnte, geleitete Jörg Künstler die andere Gruppe zu den Kriminaltechnikern Jürgen Dilchert und Christian Heins, die den interessierten jungen Damen fachmännisch zum Thema Spurenkunde und Ausweisfälschung Rede und Antwort standen.

Im Anschluss fand ein Wechsel der beiden Gruppen statt, bevor sich die Schülerinnen dann gemeinschaftlich von den Einsatzfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen ein Bild machen konnten. Hier durften dann auch Teile der Schutzausstattung wie Schutzwesten und Einsatzhelme angelegt werden. Auch die Ausrüstung der Funkstreifenwagen und polizeiliche Ausrüstungsgegenstände wie der Schlagstock oder der Taser konnten begutachtet werden. Die Beamten Sven Grünwald und Konstantin Eggert von der Polizeistation Eschwege nahmen sich hier die Zeit, um den Mädchen die verschiedenen Gegenstände vorzustellen, ermunterten zum Ausprobieren und waren auch bei der Anprobe der Schutzausrüstung behilflich. Eine kurze obligatorische Fahrt in einem echten Funkwagen auf dem Polizeigelände der Polizeidirektion durfte zum Abschluss natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Zum Ende des Vormittags erfuhren die jungen Interessentinnen im Rahmen eines kurzen Vortrags von Jörg Künstler und Alexander Först noch das ein -oder andere Wissenswerte über die Hessische Polizei und welche Voraussetzungen es braucht, um den Beruf später ergreifen zu können.

Um kurz vor 13.00 Uhr zogen dann Jörg Künstler und Alexander Först zusammen mit den Schülerinnen ein positives Fazit von dem kurzweiligen Vormittag. Die eine- oder andere Teilnehmerin kann sich laut eigener Aussage dann später tatsächlich auch vorstellen, den interessanten und abwechslungsreichen Beruf der Polizeibeamtin zu ergreifen. Die ersten kleinen Eindrücke von dem Beruf konnten jedenfalls am gestrigen Tag gewonnen werden.

