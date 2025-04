POL-ESW: Pressebericht vom 04.04.25

Polizei Eschwege

Unfall zwischen Pkw und Schulbus

Heute Morgen befuhr, um 08:20 Uhr, ein 33-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Straße "Städtersweg" in Bad Sooden-Allendorf in Richtung der Hilberlachstraße. Für ihn galt das Zeichen "Vorfahrt gewähren". Zu dieser Zeit befuhr ein Linienbus, der von einem 68-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde, die Straße "Am Güterbahnhof", ebenfalls in Richtung der Hilberlachstraße. Der Bus war zu dieser Zeit mit 33 Schulkindern und einer Betreuerin besetzt. In Höhe der Zusammenführung der Hilberlachstraße und der Straße "Städtersweg" kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Schulbus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR. Keines der Kinder sowie keiner der anderen Unfallbeteiligten wurde dadurch verletzt.

Diebstahl von Bankkarte

Um 19:00 Uhr fuhr am gestrigen Abend ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal zum "Waschpark" in der Landstraße in Eschwege. Nach dem Reinigen fand er die Geldbörse, die sich zuvor im Auto befand, neben dem Fahrzeug auf. Bei Nachschau musste er feststellen, dass seine Bankkarte fehlte. Mit dieser wurden noch am selben Abend sieben Abbuchungen in einer Gesamthöhe von 70 EUR getätigt. Hinweise: 05651/9250.

