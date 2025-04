POL-ESW: Pressebericht 07.04.2025 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Körperverletzung; Häusliche Gewalt Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Eschweger Polizei bei Beziehungsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege. Am Sonntagnachmittag wurden die Beamten von Zeugen über eine lautstarke Auseinandersetzung in einer in dem Haus befindlichen Wohnung informiert. Wie sich den Beamten vor Ort darstellte, waren ein 43-jähriger Mann und seine 37-jährige Ex-Lebensgefährtin in eine ...

