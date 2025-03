POL-WHV: Kontrolle eines nicht versicherten Traktor-Anhänger-Gespanns in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am 27. März 2025, um 18:41 Uhr, kam es in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Die 34-jährige Unfallbeteiligte durchbrach mit ihrem Fahrzeug die Umfriedung des dortigen Supermarktes und fuhr in den fließenden Verkehr ein, was zu einem weiteren ...

mehr