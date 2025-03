Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Gartengeräten in Ellens

Zetel (ots)

Im Zeitraum 20.03.25 bis 27.03.25 wurden aus einer Gartenhütte in Ellens/Zetel Gartengeräte entwendet. Das Diebesgut umfasst hierbei einen Fadenmäher der Marke Scheppach sowie einen Rasenmäher (Marke nicht bekannt). Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Geräte machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

