POL-WHV: Einbruch in Gastronomiebetrieb in Zetel

Zetel (ots) - Am 25. März 2025, um 18:35 Uhr, kam es in der Urwaldstraße in Zetel zu einem räuberischen Diebstahl. Die beiden bislang unbekannten Täter öffneten die am Rücken des Opfers befindliche Gurtschnalle seiner Umhängetasche und nahmen diese an sich. Während einer der Täter die Tasche nach Wertsachen durchsuchte, stieß der zweite Täter das Opfer weg, als dieses versuchte, an seine Tasche zu gelangen. ...

mehr