Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Zetel

Zetel (ots)

Am 25. März 2025, um 18:35 Uhr, kam es in der Urwaldstraße in Zetel zu einem räuberischen Diebstahl. Die beiden bislang unbekannten Täter öffneten die am Rücken des Opfers befindliche Gurtschnalle seiner Umhängetasche und nahmen diese an sich. Während einer der Täter die Tasche nach Wertsachen durchsuchte, stieß der zweite Täter das Opfer weg, als dieses versuchte, an seine Tasche zu gelangen. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß mit einer niedrigen zweistelligen Summe an Bargeld. Das Opfer blieb unverletzt.

Das 13-jährige Opfer konnte die beiden Täter beschreiben. Beide sollen etwa 160 cm groß gewesen sein und schwarze Jacken und Hosen getragen haben. Ein Täter soll zudem einen roten Rucksack, ähnlich einer Schultasche, auf dem Rücken getragen haben. Die Täter sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell