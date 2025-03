Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Diebstahl in Zetel

Zetel (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenburger Straße in Zetel zum Diebstahl eines Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Toyota YARIS mit WAF-Kennzeichen. Zum Tatzeitpunkt stand der Pkw unverschlossen und mit laufendem Motor auf dem Parkplatz. Als der Fahrzeugführer nach kurzem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, war dieser nicht mehr vor Ort.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, seinen Pkw nicht unverschlossen und mit laufendem Motor unbeaufsichtigt öffentlich abzustellen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell