Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf dem Parkplatz in Schortens: Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 24.03.2025, zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr, ist es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Schortens gekommen. Hierbei wurde der ordnungsgemäß geparkte Pkw des Geschädigten (Land Rover in schwarz) vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren beschädigt. Aufgrund der Höhe der Schäden ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug ein weißer Kastenwagen oder Sprinter gewesen sein muss.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder den Verursacher machen? Hinweise bitte an die Polizei Schortens, Tel.: 04461/9849330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell