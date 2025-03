Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aggressiver Mann in Varel: Polizei muss einschreiten

Varel (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein aufmerksamer Zeuge auf eine männliche Person aufmerksam, welche an der Mühlenstraße gegenüber einer weiblichen Person übergriffig wurde und alarmierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Pärchen vor Ort antreffen und die Personen voneinander trennen. Die alkoholisierte männliche Person verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Gegen Maßnahmen der Identitätsfeststellung widersetzte sie sich schließlich körperlich, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Weiterhin verbrachte er zur Ausnüchterung eine Nacht im Polizeigewahrsam. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriffs verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell