POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn: Zeugen und Fahrer eines weißen Transporters gesucht

Jever (ots) - Am Samstag, den 22.03.2025, gegen 16:28 Uhr, wurde eine randalierende männliche Person in einem Zug gemeldet. Der Beschuldigte soll im Zuge eines Streitgesprächs mehrfach körperlich gegen einen Bahnmitarbeiter vorgegangen sein. Anschließend flüchtete die Person mit einem Fahrrad vom Bahnhof Schortens in Richtung Jever. Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 26-jährige Mann ...

mehr