POL-WHV: Feuer im ehemaligen Impfzentrum in Wilhelmshaven - Ergänzung

Wilhelmshaven (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5996883

Am 23.03.2024 brach gegen 14:30 Uhr ein Feuer im ehemaligen Impfzentrum in der Güterstraße in Wilhelmshaven aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, während der Löscharbeiten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte den Brand mit einem Großaufgebot unter Kontrolle bringen und schlussendlich ablöschen, sodass der Brandort gegen 16:00 Uhr an die spezialisierten Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven übergeben werden konnte. Die Fenster und Türen können wieder geöffnet werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache in dem leerstehenden Gebäude dauern an. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.

