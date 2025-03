Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Halle in der Güterstraße: Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.03.2025, um 14:28 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand des ehemaligen Impfzentrums in der Güterstraße in Wilhelmshaven.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Straße wurde für die derzeit andauernden Löscharbeiten voll gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Die spezialisierten Brandermittler werden nach Abschluss der Löscharbeiten die Brandursachenermittlungen aufnehmen.

