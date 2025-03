Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 21.03.25 bis 23.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw Im Zeitraum von Freitag, dem 21.03.2025, 13:00 Uhr, bis Samstag, dem 22.03.2025, 12:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter im Ortsteil Fedderwardergroden in der Plauen- und Neißestraße mehrere Pkw beschädigt. An den tatbetroffenen Fahrzeugen wurden mittels eines unbekannten Tatwerkzeugs Reifen beschädigt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Diese hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Freitag, dem 21.03.2025, gg. 13:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland der Führer eines Pkw auf, der die Werftstraße im OT Bant befuhr. Im Zuge der folgenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 24-jährigen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bereits kurz vorher, gg. 13:00 Uhr, konnte durch eine andere Funkstreifenwagenbesatzung der PI Wilhelmshaven/Friesland ein 22-jähriger Fahrzeugführer festgestellt werden, der zum Führen eines Pkw nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch dieser stand zum genannten Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutprobe wurde entnommen und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Trunkenheit im Verkehr mit Unfall Am Freitag, den 21.03.2025, gg. 11:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Totenweg. Hierbei kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Laternenmast. Zur Unfallaufnahme wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zum Unfallort entsandt. Bei der folgenden Unfallaufnahme wurde dann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 2,31 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Freitag, den 21.03.2025, gg. 07:25, konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland feststellen, dass das an dem Pkw vor ihnen angebrachte Kennzeichen nicht zu diesem Pkw gehörte. Im Zuge der in der Peterstraße durchgeführten Kontrolle des Fahrzeugführers konnte dann letztlich festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weiterhin verfügte das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz und der Fahrzeugführer hatte zu Beginn der Kontrolle gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien angegeben. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien Bereits am Donnerstag, den 20.03.2025, in der Zeit von 21:00 bis 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhof- und Marktstraße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. So wurden durch unbekannte Täter diverse Gebäudeteile mit sogenannten "Tags" und Schriftzügen verunstaltet. Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Diese hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

