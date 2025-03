POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots) - Am 20.03.2025, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein weißer VW Transporter in einer Parkbucht in der Menkestraße in Schortens geparkt. Während dieser Zeit fuhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem geparkten Transporter in Richtung Plaggestraße vorbei und streifte diesen. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 250 Euro beziffert. Das ...

