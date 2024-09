Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Festfahrung Fahrgastschiff Schweriner See

Waldeck (ots)

Am 28.09.2024 gg. 21:00 Uhr meldete der Schiffsführer des Fahrgastschiffes "Schwerin" der Weißen Flotte Schwerin, dass er in der Nähe der Ortschaft Leezen auf dem Schweriner See festsitzt. Das Fahrgastschiff befand sich auf einer Rundtour mit ca. 50 Personen an Bord. Durch den seitlichen Wind kam es zur unbemerkten Abdrift in Richtung des Ufers, wo sich das Fahrgastschiff dann auf einer Sandbank festfuhr. Von den Personen an Bord wurde niemand verletzt. Der Eigentümer des Fahrgastschiffes beauftragte ein Schubschiff zum Freischleppen, was gg. 23:30 Uhr gelang. Das Fahrgastschiff blieb unbeschädigt und konnte seine Fahrt eigenständig zum Anleger in Schwerin fortsetzen.

PHK Maik Strocka; WSPI Schwerin

