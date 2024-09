LWSPA M-V: verwirrter Schwimmer in der Elde bei Lübz

Wolgast (ots) - Am 23.08.2024 um 13:05 Uhr wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast von einem Hinweisgeber über eine Person auf einer Luftmatratze informiert, welche vom Strand in Freest in Richtung offene See trieb. Die 37-jährige Urlauberin war durch den Süd-West Wind der Stärke 5 schnell bis in Höhe des Einlaufkanals des EWN Lubmin abgetrieben. Ein zur ...

mehr