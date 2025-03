Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens: Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 20.03.2025, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein weißer VW Transporter in einer Parkbucht in der Menkestraße in Schortens geparkt. Während dieser Zeit fuhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem geparkten Transporter in Richtung Plaggestraße vorbei und streifte diesen. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 250 Euro beziffert.

Das Verursacherfahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell