POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein

BAB 1, AS Föhren (ots) - Am Montag, 23.09.2024 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der BAB 1, FR Wittlich, Höhe Anschlussstelle Föhren in dortigem Baustellenbereich ein Verkehrsunfall, wobei ein Kleinwagen trotz seiner Wartepflicht (Stopp-Schild Z. 206) und hoher Verkehrsdichte von der Behelfsauffahrt Föhren kommend auf den rechten Fahrstreifen in FR Wittlich auffuhr. Zur Verhinderung eines Zusammenstoßes musste die zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen mit Ihrem ...

mehr