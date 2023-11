Polizei Hagen

POL-HA: Hohenlimburg - 2 Betrunkene fahren mit Pkw gegen Hauswand

Hagen (ots)

Am Sonntag, 12.11.2023, hörten Anwohner in der Straße "Unterm Hagen" gegen 03:50 Uhr einen Knall. Ein Daimler war in Fahrtrichtung Werkhof auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe des Hauses Nr. 4 mit einer Laterne und der Hauswand kollidiert. Der 37-jährige Fahrzeughalter und ein weiterer 31-jähriger Mann befanden sich bei Eintreffen der Polizei bei dem Fahrzeug. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wer gefahren war, wurde beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein und der Pkw wurden sichergestellt. An dem Fahrzeug fehlten die Kennzeichen, welche im Rahmen der Ermittlungen in unmittelbarer Nähe des Unfallorts in der Garage des Fahrzeughalters aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden konnten. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hagen unter 02331/986-2066 zu melden.

