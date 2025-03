Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever

Wilhelmshaven (ots)

Jever Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch E-Scooter in Jever Am 21.03.2025, gegen 15:25 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 23-jährigen Führer eines sogenannten E-Scooters im Bereich der Schloßstraße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Kraftfahrzeug nicht über die erforderliche Pflichtversicherung verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in Jever Am 21.03.2025, gegen 15:55 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger im Bereich der Wangerländischen Straße in Jever. Der 51-jährige Führer des Gespanns führte die Kombination mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht pflichtversichert war, obwohl er bei dieser gefahrenen Geschwindigkeit zulassungs- und versicherungspflichtig war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Auffahrunfall mit verletzter Person in Jever Am 21.03.2025, gegen 12:18 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw die Sillensteder Straße in Richtung Jever, um anschließend nach links auf den Ginsterweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der 20-jährige Führer eines nachfolgenden Pkw zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 20-Jährige dabei leicht verletzt. Zudem waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Vegetationsbrand in Jever im Bereich Schenumer Leide/Königsberger Straße Am 22.03.2025, gegen 14:06 Uhr, stellte ein Zeuge einen größeren Brand von Vegetation im Randbereich der Schenumer Leide, in Höhe der Königsberger Straße in Jever fest. Durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr und durch die Polizei aus Jever wurde festgestellt, dass es augenscheinlich an mehreren Stellen zu Brandausbrüchen gekommen war, so dass eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist. In den betroffenen Bereichen brannten Bodenvegetation, Busch- bzw. Strauchwerk und vereinzelte Bäume in teilweise großen Flächen von ca. 400 qm gänzlich nieder. Vor Ort waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Jever Stadt und Schortens eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Brand einer Grünfläche im Gewerbegebiet Jever Am 22.03.2025, gegen 14:52 Uhr, kam es zu einem Grünflächenbrand im Bereich Leeghamm im Gewerbegebiet in Jever. Die Grasfläche in einer Größe von etwa 3000 qm brannte vollständig ab, bis sie von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Jever Stadt, Cleverns und der Feuerwehr-Ausbildungsgruppe des Landkreises Friesland gelöscht wurde. Zeugen die sich im Bereich des Gewerbegebietes aufhielten, gaben an, dass zuvor ein Leuchtmittel in den Himmel aufgestiegen sei, dann auf der brandbetroffenen Fläche niedergegangen sei und diese in Folge augenscheinlich in Brand gesetzt habe. Es habe sich um ein Leuchtmittel ähnlich wie bei Seenotrettungssignalen bzw. Signalpistolen gehandelt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Umständen des Brandes dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Schortens Brand einer Mülltonne in Schortens Am 21.03.2025, gegen 20:31 Uhr, kam es in der Rüstringer Straße 16 in Schortens zum Brand einer Mülltonne, welche an der Garage des dortigen Einfamilienhauses abgestellt war. Die Bewohner des Hauses wurden durch Brandgeräusche auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Ein Übergreifen des Feuers auf die Garage und das Wohnhaus konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schortens verhindert werden. Bei dem Brand wurden insgesamt drei abgestellte Mülltonnen zerstört und ein Regenwasserfallrohr beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Sande Führen eines Pkw-Anhänger-Gespanns ohne Fahrerlaubnis in Sande Am 21.03.2025, gegen 15:25 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever ein Gespann aus Pkw und Anhänger im Bereich der Bahnhofstraße in Sande. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 40-jährige Führerin des Gespanns nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Fahrerin und den Halter beider Fahrzeuge, welcher die Fahrt zugelassen hat, erwarten nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Führen einer Traktor-Anhänger Kombination ohne Fahrerlaubnis in Sande Am 21.03.2025, gegen 15:28 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger im Bereich der Hauptstraße in Sande. Der 24-jährige Fahrer des Gespanns führte die Kombination mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, um die Kombination mit dieser Geschwindigkeit zu fahren. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

