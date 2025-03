Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haftbefehl am Exe vollstreckt

Pirmasens (ots)

Ein seit längerem gesuchter Mann ging der Polizei am Donnerstagmittag am Exerzierplatz ins Netz. Die Zivilfahnder mussten zweimal hinschauen. Ist er es oder doch nicht? Der mit Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung Gesuchte war seit mehreren Monaten von der Bildfläche verschwunden und hatte sich in seinem Erscheinungsbild merklich verändert. Doch die Spürnase der Fahnder behielt recht. Bei der Personenkontrolle, mit Unterstützung der Kollegen der Schutzpolizei, hatten sie dann auch Gewissheit. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |krä

