POL-PDPS: Wichtige Information zum Presseservice des Polizeipräsidiums Westpfalz

Rodalben (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines Linienbusses, der am Dienstagmittag einen Unfall in der Lindersbachstraße verursachte und flüchtete. Die Fahrerin eines Skodas war um 12.20 Uhr in Richtung TSR-Halle unterwegs, als ein entgegenkommender weißer Linienbus auf ihre Fahrspur geriet. Beide Fahrzeuge streiften sich jeweils mit der linken Fahrzeugfront. Der Verantwortliche Busfahrer entfernte sich von der ...

