POL-PDPS: Polizei klärt Taschendiebstähle

Pirmasens / Zweibrücken (ots)

Taschendiebe waren am Donnerstag (06.03.2025) in Pirmasens und Zweibrücken unterwegs und griffen bei drei Geschädigten zu. Die Täter entwendeten bei ihren Taten die Geldbörsen, indem sie einen Moment der Unaufmerksamkeit ausnutzten, oder ihre Opfer ablenkten. Insgesamt entwendeten die dreisten Diebe circa 250 Euro Bargeld. Die Ermittler erzielten nun einen raschen Fahndungserfolg. Gegen die zwei bislang unbekannten männlichen Personen konnte anhand von Videoaufzeichnungen ein dringender Tatverdacht begründet werden. Die Kriminalpolizei prüft derzeit Zusammenhänge mit weiteren Taten im benachbarten Saarland. Die Ermittlungen dauern an. Thomas Krämer, Polizeisprecher der PD Pirmasens warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Taschendieben, gerade in Supermärkten. In einem unbeobachteten Moment greifen die Täter zu und entwendeten Geldbörsen die im Einkaufswagen liegen oder am Rollator befestigt sind. Gerne arbeiten die Täter im Team: Einer spricht das potenzielle Opfer an und bittet um Hilfe, z.B. bei der Suche nach einem bestimmten Produkt. Der zweite Täter nutzt diesen Moment und greift zu. Deshalb, lassen sie ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl finden sie unter: https://s.rlp.de/IqcAt |krä

