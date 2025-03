POL-PDPS: Zeugen einer Fahrerflucht gesucht

Pirmasens-Niedersimten (ots) - Eine 32-jährige Frau aus Niedersimten hatte ihr Fahrzeug, einen Audi A6 in der Lothringer Straße am 08.03.2025, gegen 15:00 Uhr, abgestellt. Als die gegen 21:00 Uhr wieder an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden an der Stoßstange hinten fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile ließ sich der Fahrzeugtyp, -hersteller und -farbe ermitteln. Die ...

