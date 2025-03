Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht Hauptstraße

Rodalben (ots)

Am 08.03.2025, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Rodalben die Hauptstraße in Rodalben aus Richtung Zweibrücker Straße kommend. In Höhe der Hauptstraße 7 kam ihm ein anderer PKW entgegen, der vermutlich zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Das bislang unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Spiegelteile konnten Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug erlangt werden. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern an.

