Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Pirmasens (ots)

Am 08.03.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Straße Am Wedebrunnen in Pirmasens ein E-Scooter und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen seit Ende Februar abgelaufen und nicht erneuert worden war. Am 08.03.2025, gegen 20:00 Uhr, wurde ein weiterer E-Scooter und dessen Fahrer in der Volksgartenstraße kontrolliert. Auch er hatte sein Versicherungskennzeichen nach Ablauf Ende Februar nicht erneuert. Beide Fahrer haben jetzt mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell