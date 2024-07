POL-PPWP: Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums

Kaiserslautern (ots) - Eine Seniorin wurde am Mittwochmittag in der Fußgängerzone Opfer eines Diebstahls. Die 81-Jährige war gegen 11:30 Uhr in einer Drogerie in der Kerststraße unterwegs, um einzukaufen. Beim Bezahlen der Ware fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Die Börse hatte die Frau zuvor noch in ihrem Rollator verstaut. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht ...

mehr