Polizei Mettmann

POL-ME: 44-jährige Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Mettmann - 2310015

Mettmann (ots)

An der Kreuzung Böttingerweg / Goldberger Straße in Mettmann wurde am Mittwoch, 4. Oktober 2023, eine 44-Jährige bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

So ereignete sich der Unfall:

Die Frau aus Mettmann befuhr gegen 8:15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Kreuzung Böttingerweg / Goldberger Straße in Richtung Am Wiesengrund. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, in das sie stationär aufgenommen wurde.

