Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2310014

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Dienstag (3. Oktober 2023, 2 Uhr) sind mehrere bislang noch unbekannte Täter in eine Firma am Ziegeleiweg eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schnitten sie gegen 2 Uhr einen Zaun auf und verschafften sich so Zugang auf das Gelände, von dem sie mehrere Kupferrollen (rund 1,3 Tonnen) entwendeten und in einen weißen Transporter luden. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug.

Ein Sicherheitsmitarbeiter der betroffenen Firma beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei, welche jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Dies änderte sich jedoch mutmaßlich am darauffolgenden Vormittag, als die Autobahnpolizei gegen 10:50 Uhr auf der A3 in Ratingen einen verdächtigen weißen Transporter kontrollieren wollte und dem Fahrer dazu Anhaltesignale durchgab. Als der Fahrer den Ford Transit daraufhin stoppte, floh er gemeinsam mit einer Frau zu Fuß vor der Polizei, die das Duo leider erneut nicht fassen konnte. Allerdings stellten die Beamten auf der Ladefläche des Transits mehrere Kupferrollen sicher, die mutmaßlich aus dem Einbruch aus der Nacht stammten.

Zu dem Fahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- 30 bis 40 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - Vollbart - südländisches Erscheinungsbild

Zu den Eindringlingen in der Firma liegen die folgenden Beschreibungen vor:

- eine Person komplett schwarz gekleidet - die zweite Person mit einer blauen Mütze, schwarzem Tuch, bläulichen Jacke und schwarzen Hose bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen Freitag (29. September 2023, 16 Uhr) und Montag (2. Oktober 2023, 6 Uhr) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude am Ernst-Dietrich-Platz. Hier verschafften sie sich Zutritt in Büroräume in der dritten Etage. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden mehrere Handys entwendet. Ein Gesamtschaden in Höhe einer vierstelligen Summe wird geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Donnerstag (28. September 2023, 13 Uhr) und Montag (2. Oktober 2023, 14:15 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Büro in der Straße Kleinhülsen. Die Täter entwendeten eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Zwischen Montag (2. Oktober 2023, 19 Uhr) und Dienstag (3. Oktober 2023, 15:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in die Grundschule Millrath in der Schulstraße ein. In einem der Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurde nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nichts, jedoch wird der Schaden am und im Gebäude auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Sonntagabend (1. Oktober 2023, 21 Uhr) und Montagabend (2. Oktober 2023, 21:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in die Grundschule in der Erich-Klausener-Straße ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, jedoch liegt der geschätzte Sachschaden am Gebäude bei etwa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

