POL-PPWP: Mülltonnen und Hecken durch Feuer beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Die Shoppingtour einer 56-Jährigen endete am Mittwochvormittag anders als erwartet. Wie die Frau der Polizei mitteilte, war sie zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr in einem Kleiderdiscounter in der Fruchthallstraße unterwegs. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die 56-Jährige, dass sich Langfinger an ihrem Rucksack bedient hatten. Die Tasche war geöffnet und der Geldbeutel fehlte. In dem ...

