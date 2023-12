POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.12.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Ladendiebstahl

Am 04.12.2023 kam es gegen 18:55 Uhr in einem Modegeschäft am Mühlenplatz zu einem Ladendiebstahl. Ein 29-jähriger Mann entnahm drei Kleidungsstücke aus der Auslage, hatte aber nur die Absicht, eines der Kleidungsstücke zu bezahlen. Auf den möglichen Diebstahl waren die Mitarbeiter des Geschäftes bereits aufmerksam geworden, als sich der der Tatverdächtige mit mehreren Bekleidungsstücken in eine Umkleidekabine zurückzog und die Diebstahlssicherungen entfernte. Es erfolgte eine Ansprache des Mannes durch eine Mitarbeiterin, woraufhin der 29-jährige die Kabine verließ und der Frau einige Waren in die Hand drückte. Anschließend bezahlte der Mann an der Kasse einen Pullover, hatte aber noch zwei Marken-T-Shirts in seiner Jacke verborgen. Mit diesen Waren wollte er dann das Geschäft verlassen, wurde aber von Passanten, die den Vorfall bemerkt hatten, gestoppt. Umgehend verständigte Einsatzkräfte der Polizei Leer nahmen den Sachverhalt auf. Dabei ergab sich, dass der 29-jährige über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt und auch nur eine nicht überprüfbare Adresse im europäischen Ausland benennen konnte. Daher erfolgte eine vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis Leer - Taschendiebstähle

Im Laufe des 04.12.2023 kam es in verschiedenen Bereichen des Landkreises zu Taschendiebstählen. Um 12:30 Uhr wurde eine 78-jährige Leeranerin bestohlen, als sie sich zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt am Osseweg befand. Sie hatte ihre Geldbörse in der linken äußeren Jackentasche verstaut. Obwohl die Jackentasche mit einem Reißverschluss geschlossen war, konnten unbekannte Täter an die Geldbörse gelangen und diese entwenden. Der Frau entstand ein Schaden von 100 Euro.

Zu einem vergleichbaren Diebstahl kam es in Moormerland in einem Lebensmitteldiscounter an der Rudolf-Eucken-Straße. Ein 90-jöhrige Frau aus Moormerland hatte ihre Geldbörde in einem Korb abgelegt, welcher an dem Rollator der Frau angebracht war. Diesen Umstand machten sich unbekannte Täter zu Nutze und entwendeten das Portemonnaie. Der Frau entstand ein Schaden von 60 Euro und die EC-Karte kam ebenfalls abhanden.

Ein weiterer Diebstahl trug sich in Westoverledingen in einem Lebensmitteldiscounter an der Ihrener Straße zu. Hier wurde ein 62-jährige Frau aus Westoverledingen Opfer eines Taschendiebstahls. Sie führte ihre Geldbörse in ihrer Umhängetasche mit sich. Obwohl die Tasche mit einem Reißverschluss geschlossen war, gelang den Tätern die Entwendung der Geldbörse. Neben einem niedrigen zweistelligen Betrag, kamen der Frau diverse persönliche Unterlagen durch den Diebstahl abhanden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Wertsachen immer besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Moormerland/ BAB 31 - Unfall durch herabfallende Eisplatten

Am 04.12.2023 kam es gegen 11:00 Uhr auf der BAB 31 durch Eisplatten. Eine 53-jährige Frau aus Emden befuhr mit einem Pkw die BAB 31von Emden kommend in Fahrtrichtung Leer. Vor der Frau befuhr ein derzeit nicht bekannter Fahrer mit einem Sattelzug die BAB 31. Im Bereich der Anschlussstelle Neermoor fielen Eisplatten vom Auflieger des Sattelzuges und prallten auf den dahinterfahrenden Pkw der 53-jährigen Emderin. Dadurch entstand am Pkw Sachschaden. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu verständigen.

