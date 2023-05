Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube im "Kleingartenverein Grünhufe" in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am 05.05.2023 kam es kurz nach Mitternacht im "Kleingartenverein Grünhufe" in Stralsund aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Laubenbrand. Ein Anwohner hatte das Feuer von seiner Wohnung aus bemerkt und den Notruf der Feuerwehr gewählt, woraufhin die Berufsfeuerwehr Stralsund mit einem Löschfahrzeug und neun Kameraden und die Freiwillige Feuerwehr Stralsund mit einem Löschfahrzeug und acht Kameraden zum Einsatz kamen. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kameraden gelöscht werden. Allerdings brannte die 6x5 Meter große, aus Holzständerwerk bestehende, Gartenlaube und der daran angebrachte Holzschuppen komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 15000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht einer Brandstiftung. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, welche in der o.g. Tatzeit Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

