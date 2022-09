Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM": Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Shisha-Bars - Hilden - 2209120

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

In Hilden haben in der Nacht von Freitag (23. September 2022) auf Samstag (24. September 2022) die Polizei, das Ordnungsamt der Stadt Hilden sowie der Zoll einen gemeinsamen Kontrolleinsatz in vier Shisha-Bars durchgeführt. Drei Bars mussten dabei wegen erhöhter CO-Werte schließen.

Das sind die Ergebnisse im Einzelnen:

Im Rahmen des Projektes "ZooM" (Zielorientierte operative Maßnahme) zur Kriminalitätsbekämpfung fand der Kontrolleinsatz zeitgleich und schlagartig im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 0:30 Uhr in vier Shisha-Bars an der Benrather Sraße (3) und an der Hochdahler Straße (1) statt. Hierbei wurden insgesamt 37 Personen angetroffen, dessen Personalien überprüft wurden. Die kontrollierten Personen sowie die Inhaber der Shisha-Bars verhielten sich im wesentlich kooperativ, sodass insgesamt ein störungsfreier Ablauf der Kontrollmaßnahmen gewährleistet war.

Polizei, Zoll und Ordnungsamt machten jedoch eine ganze Reihe von Feststellungen: So wiesen die drei Shisha-Bars an der Benrather Straße alle zum Teil deutlich überhöhte CO-Werte auf. Dies hatte zur Folge, dass alle Gäste die betroffenen Bars verlassen mussten. Anschließend wurden die Bars geschlossen und versiegelt.

Ferner stellte der Zoll bei dem Einsatz insgesamt rund 13 Kilogramm nicht versteuerten Shisha-Tabak sicher - hinzu kamen kleinere Mengen nicht versteuerten Kaffees und nicht versteuerten Alkohols, was zu mehreren eingeleiteten Strafverfahren führte. Zudem wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz eingeleitet.

In zwei der Bars wurde zudem Alkohol an die Gäste ausgeschenkt, obwohl die Gaststätten die dafür benötigte Konzession nicht besaßen - auch hier wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Am Ende des Einsatzes zogen die beteiligten Behörden jeweils ein positives Fazit: Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun weiter zusammengetragen und dienen insbesondere der Polizei dabei, die bisher erkannten Strukturen in und rund um die überprüften Orte weiter aufzuhellen. Ein weiteres Ziel - insbesondere der Polizei - war es, durch erhöhte Polizeipräsenz in den Objekten und deren Umfeld das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Was ist ZooM?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadtteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell