POL-PDPS: Junge Radfahrerin gestürzt

Bereits am 07.03.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 9-jährige Radfahrerin den verkehrsberuhigten Bereich der Margaretenstraße in Pirmasens. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug berührte sie wohl mit dem Fahrradlenker das Fahrzeug im Frontbereich. Die 9-jährige stürzte mit dem Fahrrad und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Kopf (Beule) und linken Handrücken (Abschürfungen) zu. Das Kind trug keinen Fahrradhelm. Am Fahrrad und am PKW entstanden nur leichter Sachschaden. |pips

