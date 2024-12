Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohem Schaden; Geisterfahrerin auf B27 unterwegs

Reutlingen (ots)

Betzingen (RT): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung des Rotlichts war laut Zeugenangaben die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Jettenburger Straße in Betzingen ereignet hat. Eine 72-jährige Mercedesfahrerin war aus Betzingen kommend auf der L 384 in Fahrtrichtung Ohmenhausen unterwegs, wobei sie in die ampelgeregelte Kreuzung an der Anschlussstelle der B 28 bei Rot einfuhr. So kam es zum heftigen Zusammenprall mit einem VW up!, dessen 19-jährige Fahrerin von der B 28 kommend bei Grün in die Landesstraße eingebogen war. Der VW drehte sich nach der Kollision um 180 Grad und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren aufgrund des durch den Unfall ausgelösten E-Calls verständigt worden und waren ebenfalls vor Ort. Die leicht verletzte VW-Lenkerin konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben, eine Einlieferung in eine Klinik war nicht erforderlich. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Metzingen (RT): Radlerin bei Kollision verletzt

Nach einem Unfall in der Reutlinger Straße musste eine 25-jährige Radfahrerin am Mittwochabend in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Ein 59-jähriger Fahrer eines Nissan war gegen 20.50 Uhr in der Reutlinger Straße in Richtung Lindenplatz unterwegs, als sich die Radlerin aus seiner Sicht von links auf dem Gehweg näherte. Obwohl beide Beteiligte bremsten, kam es zu einer leichten Kollision, bei der die junge Frau von ihrem Trekkingrad abgeworfen wurde und Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. (ak)

Pliezhausen-Dörnach (RT): Einbruch

In ein Wohnhaus im Brunnenäckerweg ist ein unbekannter Täter am Mittwochabend, zwischen 17 und 23.30 Uhr eingebrochen. Nachdem er durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eingedrungen war, durchsuchte er in allen Stockwerken das Mobiliar. Dabei fiel ihm Schmuck und etwas Bargeld in die Hände. Mit seiner Beute machte sich der Dieb unerkannt aus dem Staub. (ak)

Tübingen (TÜ): Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Schwere Verletzungen hat ein 68-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Kusterdinger Straße erlitten. Gegen 7.45 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem VW Golf von der B 27 kommend in Richtung Tübingen - Unterer Wert abgefahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den Pedelecfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 68-Jährige auf die Fahrbahn. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Unfallklinik eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (ak)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall mit schwer verletztem Fußgänger

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 6908 ist am Mittwochnachmittag ein 81 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr war ein 71-jähriger Fahrer eines Seat von Sickenhausen in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Auf der Kreisstraße, die von der Sickenhäuser Straße in Richtung Südring führt, überquerte zur selben Zeit der 81-Jährige mit seinem Rollator von links nach rechts die Fahrbahn. Als der Pkw-Lenker den Fußgänger bemerkte, trat er zwar noch auf die Bremse, kollidierte aber dennoch frontal mit dem Senior, der in der Folge zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst lieferte den 81-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Hoher Schaden nach Kollision mit Baucontainer

Einen Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro hat ein 78-jähriger Fahrer eines hochwertigen Mercedes an seinem Fahrzeug zu beklagen, der am Mittwochabend mit einem Bauschuttcontainer kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr bei der Einfahrt auf einen Parkplatz in der Röntgenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verkeilte sich offenbar der Schuh des Mannes mit dem Gaspedal, weshalb sein Wagen frontal mit einem Bauschuttcontainer kollidierte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (ak)

Balingen (ZAK): Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 27

Unzureichend gesicherte Ladung auf einem Anhänger hat am Mittwochnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall auf der B 27 auf Höhe der Anschlussstelle Engstlatt geführt. Gegen 15.50 Uhr war ein 47-Jähriger Fahrer eines VW-Golf mit Anhänger in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs, wobei er eine nicht richtig gesicherte, 120 x 200 cm messende Betonplatte verlor. Diese prallte zunächst auf die Fahrbahn und anschließend auf die Motorhaube eines hinter dem Gespann des 47-Jährigen fahrenden Seat, dessen 54-jährige Lenkerin abrupt abbremste. Dies bemerkte der 58-jährige Lenker eines Sattelzugs zu spät, sodass die Zugmaschine ins Heck des Seat krachte. Die Seat-Fahrerin und ein im Fahrzeug befindliches, vierjähriges Mädchen erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch der letztendlich unverletzt gebliebene Fahrer des Sattelzugs wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Der LKW und auch der Seat der 54-Jährigen mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge 45.000 Euro betragen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. Obwohl der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Rückstau vor der Unfallstelle ereignete sich gegen 18.30 Uhr noch ein Auffahrunfall mit zwei Pkw, bei dem jedoch nur Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstand. Der Audi der 87-jährigen Unfallverursacherin musste in der Folge abgeschleppt werden. Gegen 19.30 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder frei.

Balingen (BL): Geisterfahrerin auf B 27 - wer wurde gefährdet?

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Balingen im Zusammenhang mit dem oben genannten Unfallgeschehen gegen eine 74-jährige Frau, die gegen 18.20 Uhr aufgrund der Verkehrsbehinderungen vor der Unfallstelle mit ihrem Mercedes einfach auf der Bundesstraße wendete und anschließend über eine Strecke von etwa vier Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs war. Sie konnte von der Polizei an der Anschlussstelle Balingen-Süd angehalten werden, wonach die Gefahr gebannt war. Der Führerschein der Beschuldigten wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt der Frau entgegen der erlaubten Fahrtrichtung gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07433/264-0 zu melden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell