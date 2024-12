Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlich betrügerische Uhrenverkäufer - Warnhinweis-; Kontrolle von Polizei und Zoll; Reifenstecher unterwegs; Vor Kontrolle geflüchtet

Metzingen (RT): Warnung vor mutmaßlich betrügerischen Uhrenverkäufen (Zeugenaufruf)

Polizeibeamte haben am Dienstag in der Stuttgarter Straße einen 53-Jährigen kontrolliert, der offenbar versucht haben soll, hochpreisig aussehende Uhren zu verkaufen. Ein Zeuge hatte kurz nach 13 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihm der mutmaßliche Verkäufer sowie dessen Pkw auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarkts aufgefallen waren. Die Einsatzkräfte konnten den 53-Jährigen und sein Fahrzeug wenig später auf einem Supermarktparkplatz an der Noyon-Allee antreffen. In diesem befanden sich rund ein Dutzend verkaufsfertig verpackte Uhren, die vorübergehend sichergestellt wurden. Ob der 53-Jährige diese bereits zum Verkauf angeboten hatte, ist derzeit noch unklar. Zeugen, denen in den letzten Tagen insbesondere im Innenstadtbereich oder auf Supermarktparkplätzen ein entsprechendes Kaufangebot unterbreitet wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. Zudem ergaben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen Hinweise darauf, dass am Dienstag mehrere mutmaßlich italienisch sprechende Uhrenverkäufer mit Fahrzeugen mit Regensburger Kennzeichen (R-Zulassung) unterwegs gewesen sein könnten. Auch diesbezüglich bittet die Polizei in Metzingen um Hinweise. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sich auf solche Geschäfte auf offener Straße einzulassen. Vorsicht ist insbesondere dann geboten, wenn die Verkäufer mit extremen Preisnachlässen für angebliche Markenware locken. Opfer derartiger Betrugsdelikte oder -versuche werden gebeten, sich schnellstmöglich an die Polizei zu wenden. (rd)

Münsingen (RT): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Hauptzollamt Ulm sowie das Technische Hilfswerk, haben die Einsatzkräfte am Dienstag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der ab dem Mittag an der B 465 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe und überprüften rund 120 Dokumente auf deren Echtheit. Dabei stießen sie beispielsweise auf überladene Fahrzeuge oder solche, die technische Mängel oder eine unzureichende Ladungssicherung aufwiesen. Zwei Lenker waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, vier von ihnen hatten während der Fahrt verbotenerweise das Mobiltelefon benutzt. Drei Fahrer werden angezeigt, da bei ihnen der Verdacht auf eine Beeinflussung von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln bestand. Überdies wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Reifenstecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In der Hohe Straße und zum Teil auch in den Seitenstraßen hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag sein Unwesen getrieben. Zwischen 20 Uhr und acht Uhr zerstach er an den dort geparkten Autos die Reifen. Derzeit sind zehn Fahrzeuge bekannt an denen einer, teils auch mehrere Reifen beschädigt wurden. Die bislang festgestellten Sachschäden dürften sich auf mindesten 1.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem bitten die Ermittler Fahrzeugbesitzer, die ihre Schäden möglicherweise noch nicht anzeigt oder sogar noch nicht entdeckt haben, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen ist eine Person verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr war ein 33-Jähriger mit einem Citroen auf der Gartenstraße unterwegs und fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf den Toyota einer 62 Jahre alten Frau auf. Diese erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Mehreren Anzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Mittwochmittag versucht hat, sich auf einem Roller einer Polizeikontrolle zu entziehen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Roller, an dem kein Kennzeichen angebracht war, gegen zwölf Uhr an einer Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Dormettinger Straße / B 27 auf. Als der Rollerfahrer daraufhin kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer und fuhr über die rote Ampel hinweg nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Erzingen. Ohne die Anhaltesignale zu beachten bog er nach etwa 200 Metern in einen landwirtschaftlichen Weg ab und durchfuhr eine Wiese. Dort touchierte der Roller den Streifenwagen, der zwischenzeitlich bis auf gleicher Höhe aufgeschlossen hatte. Der Zweiradlenker setzte seine Fahrt zunächst fort und stürzte schließlich zu Boden. Der 16-Jährige, der nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, konnte kurz nach zwölf Uhr vorläufig festgenommen werden. Sowohl der Jugendliche als auch ein Polizeibeamter erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde zur weiteren technischen Überprüfung sichergestellt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden (rd)

