Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Höhenrettereinsatz auf einem Schiff

Bremerhaven (ots)

Um kurz vor 07:00 Uhr am heutigen Sonntagmorgen alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug und die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr zu einer hilflosen Person auf einem Schiff im Kaiserhafen. Bei Ladearbeiten in einer Luke eines Stückguschiffes kam es zu der Situation, dass ein Arbeiter aus noch ungeklärter Ursache über starke Schmerzen im Rücken klagte und nicht mehr in der Lage war den Laderaum und das Schiff selbstständig zu verlassen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Notärztin wurde der Verletzte, gesichert und begleitet durch einen Höhenretter, auf einer speziellen Rettungstrage mit dem bordeigenen Ladekran an Land verbracht, im Rettungswagen medizinisch versorgt und in eine bremerhavener Klinik transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell