POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 21.03.2025 bis 23.03.2025

Schortens (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 20.03.25, 14:00 Uhr, bis 21.03.25, 06:20 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne an der Ecke Kieler Straße/Harleweg in Schortens und beschädigte diese erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schortens ...

