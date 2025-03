Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 21.02.2025 bis 23.03.2025 (Nachtrag)

Wilhelmshaven (ots)

VU mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person Am 23.03.2025, gg. 10:07 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Osten (stadteinwärts). Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Hooksieler Landstraße stehende und für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigende Ampel. Als dieser Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er einen von links bei Grünlicht einfahrenden 63-jährigen Fahrzeugführer. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die hierdurch so stark beschädigt wurden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der 31-jährige Beifahrer im Fahrzeug des 63-jährigen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Weiterhin traten Betriebsstoffe aus, die durch eine Spezialfirma beseitigt werden mussten. Zu diesem Zweck war die Fahrbahn vom Zeitpunkt des Unfalles bis ca. 15:00 Uhr teilweise gesperrt.

