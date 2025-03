Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Renitente Person verletzt Polizeibeamten in Jever

Jever (ots)

Am Samstag, den 22.03.2025, gegen 16:28 Uhr, wurde eine randalierende männliche Person in einem Zug gemeldet. Der Beschuldigte soll im Zuge eines Streitgesprächs mehrfach körperlich gegen einen Bahnmitarbeiter vorgegangen sein. Anschließend flüchtete die Person mit einem Fahrrad vom Bahnhof Schortens in Richtung Jever.

Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 26-jährige Mann angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle zur Identitätsfeststellung unterzogen werden. Während der Kontrollmaßnahme verhielt sich die Person stimmungstechnisch wechselhaft sowie verbal aggressiv. Auf die Ankündigung der Inbetriebnahme einer polizeilichen Bodycam reagierte der Beschuldigte mit Ablehnung, wollte sich entfernen und der Identitätsfeststellung entziehen. Hierbei trat er unvermittelt und begab sich rückwärts auf eine stark befahrene Straße. Trotz mehrfacher Aufforderungen verweigerte die Person das Verlassen der Fahrbahn und entfernte sich weiter von den eingesetzten Beamten.

Beim Versuch, die Person von der Fahrbahn zu begleiten, leistete diese erheblichen Widerstand, sodass sie im weiteren Verlauf dem Polizeikommissariat Jever zugeführt werden musste. Dort wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Im Zuge der Widerstandshandlung wurde ein eingesetzter Polizeibeamter leicht verletzt.

