Polizei Köln

POL-K: 240821-2-K Mann reißt Seniorin die Goldkette vom Hals - Kriminalpolizei sucht mutmaßlichen Räuber mit Schnauzbart

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf eine 83 Jahre alte Kölnerin am Dienstagabend (20.August) auf dem Severinswall im Stadtteil Altstadt-Süd fahndet die Polizei nach einem dunkelhaarigen Mann mit Schnauzbart. Ersten Ermittlungen nach war der mit einer hellen Shorts und einer hellen Cappi bekleidete Angreifer der Frau gegen 17.45 Uhr an die Haustür gefolgt, wo er ihr unvermittelt und gewaltsam die Goldkette vom Hals riss. Die Seniorin stürzte dabei auf den Boden und erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen am Hals. Der Mann flüchtete mit der Beute in Richtung Bayenstraße.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell