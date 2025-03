POL-WHV: Ehrlicher Finder in Sande: Geldbörse mit vierstelliger Summe zurückgegeben

Wilhelmshaven (ots) - Am 22.03.2025, zwischen 21:58 Uhr und 22:23 Uhr, kam es in der Widukindstraße/Ecke Herbartstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein blauer BMW beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu ...

mehr