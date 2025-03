Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall mit Fahrerflucht und Fahrer ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 27. März 2025, um 18:41 Uhr, kam es in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Die 34-jährige Unfallbeteiligte durchbrach mit ihrem Fahrzeug die Umfriedung des dortigen Supermarktes und fuhr in den fließenden Verkehr ein, was zu einem weiteren Verkehrsunfall führte. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, insbesondere Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen AAK-Wert von 1,75 Promille.

Gegen die Wilhelmshavenerin wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell