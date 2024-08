POL-RE: Gladbeck: Unbekannte Frau hebt Geld mit gestohlener Karte ab - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Sandstraße ein. Über die Glasschiebtür gelangten sie ins Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens Werkzeugmaschinen, Werkzeugkoffer und Powerbanks entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen für ...

