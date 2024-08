POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Trickdiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte mindestens drei Lauben/Schuppen in einer Kleingartenanlage am Karawankenweg auf. Als Beute nahmen sie Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und eine Musikanlage (z.B. Kettensägen, Heckenscheren, Rasentrimmer, Laubbläser, Stichsäge, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger) mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang ...

