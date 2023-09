Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots)

Am Montag, den 18.09.2023 zwischen 11:00Uhr - 11:15Uhr ereignete sich in der Zoortstraße in Kell am See ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden PKW. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach aktuellen Ermittlungstand handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein größeres Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell