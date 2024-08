POL-RE: Herten: 3-Jähriger bei Autounfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 73-jährige Fußgängerin aus Gladbeck wollte am Dienstagnachmittag (ca. 14:15 Uhr) die Stenkhoffstraße in Richtung Stenkhoffbad überqueren. Dabei wurde sie von einem 46-jährigen Autofahrer aus Bottrop erfasst, der von einem Parkplatz aus in die Straße einbiegen wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Rückfragen für ...

