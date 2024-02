Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240202-1-pdnms Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Brand in einer Wohnküche

Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Am 01.02.24, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Wohnküche eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift "Kriesebyau" zu einem Feuer, bei dem der 88-jährige Bewohner schwere Verbrennungen erlitt.

Nachbarn, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zimmert, waren durch den Alarm des Rauchmelders auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr informiert. Zudem begannen sie umgehend mit Löscharbeiten und retteten den Bewohner aus der Wohnung.

Der Mann erlitt schwere Verbrennungen im Bereich des Kopfes sowie der Hände und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins UKSH nach Lübeck geflogen.

Die zwei Ersthelfer erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation.

Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnerbar.

Der entstandene Sachschaden sowie die Brandursache sind bislang unklar und sind Ermittlungsgegenstand der Kriminalpolizei Eckernförde.

