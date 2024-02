POL-NMS: 240201-2-pdnms Eckernförde: Festnahme nach Einbruch und Containerband

Neumünster (ots) - Am 29.01.2024 gegen 19.35 Uhr kam es zu einem Brand in einem Neubau an der Rendsburger Straße in Neumünster, bei dem Brand wurde niemand verletzt. Bei dem brandbetroffenen Gebäude handelt es sich um ein im Bau befindliches, eingerüstetes Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste das Dach aufgesägt werden, die Schadenshöhe dürfte im hohen ...

